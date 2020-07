Burkina Faso: nuova casa per i bambini malati (Di domenica 12 luglio 2020) In Burkina Faso una nuova casa (e speranze) per i bambini malati di cancro. Per il responsabile di Soleterre “con il sostegno del Cei le cose cambieranno” La casa è stata appena acquistata e potrà accogliere tra i 12 e i 14 bambini, tutti accompagnati da un genitore. E a sostenere i minori, malati di… L'articolo Burkina Faso: nuova casa per i bambini malati Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

