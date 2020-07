Buon compleanno Renato Pozzetto: Mediaset lo festeggia con speciali e film (Di domenica 12 luglio 2020) Il 14 luglio 2020 Renato Pozzetto compirà 80 anni. Un compleanno importante che va celebrato, soprattutto se il festeggiato è uno degli attori che hanno contribuito a dare alla commedia italiana una sferzata di non-sense ed un'ironia non da tutti.Con una carriera nata insieme a Cochi Ponzoni e proseguita poi da solo (negli anni Duemila la coppia è tornata ad esibirsi insieme), Pozzetto ci ha fatto ridere in modi che altri attori comici italiani non avrebbero pensato. La sua maschera di -diremmo oggi- "loser", sempre nel mezzo di situazioni ed equivoci che lo vedono svantaggiato fin dall'inizio ma non per questo demoralizzato, è stata la chiave del suo successo.Un successo costruito da film che tra gli anni Ottanta e Novanta lo hanno consacrato nell'Olimpo ... Leggi su blogo

Un compleanno importante che va celebrato, soprattutto se il festeggiato è uno degli attori che hanno contribuito a dare alla commedia italiana una sferzata di non-sense ed un'ironia non da tutti. Con ...

Buon compleanno Maestro A. Giuliano

oggi è un giorno importante per Lei e per tutti noi, suoi allievi. Vogliamo con questo piccolo gesto augurarLe ogni gioia e felicità. Non smetteremo mai di ringraziarLa per per tutti gli insegnamenti ...

