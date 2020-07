Bulgaria, il presidente chiede le dimissioni del premier Borisov (Di domenica 12 luglio 2020) Il presidente Radev ha chiesto pubblicamente le dimissioni del premier Borisov e del procuratore di Sofia. In Bulgaria è ormai in atto un vero e proprio scontro politico tra il premier Boyko Borisov e il presidente Radev. Da mesi, entrambi hanno iniziato ad accusarsi reciprocamente di non fare il bene del loro paese. Nella giornata … L'articolo Bulgaria, il presidente chiede le dimissioni del premier Borisov proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Bulgaria : presidente Radev chiede dimissioni premier Borissov ANSAmed, - BELGRADO, 12 LUG - In Bulgaria si fa sempre più duro lo scontro istituzionale fra il presidente Rumen Radev e il premier Boyko Borissov, che da mesi si accusano reciprocamente di non fare ...

