Brozovic nell'occhio del ciclone: like che fa infuriare i tifosi della Juve (Di domenica 12 luglio 2020) nelle ultime ore il nome di Marcelo Brozovic è salito alla ribalta delle cronache. Non per una bella - o brutta - prestazione (anche perchè la sua Inter giocherà domani sera a San Siro contro il Torino), ma per una bravata del centrocampista risalente a ieri sera. Il croato, dopo che le forze dell'ordine lo hanno fermato per essere passato al semaforo con il rosso, è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza, e a Brozovic è stata subito ritirata la patente. Ma non è tutto, perchè il... Leggi su 90min

Ma_Do_Sd : @JantasOO Il loro presidente è un imprenditore locale amico di Brozovic che al 100% ha nell'armadio almeno una magl… - squeeze9 : Tg3 fa servizio sull'interista Brozovic ubriaco, nell'ordine citati: L'ex juventino Trezeguet L'ex juventino vida… - InterVictims : Nuovi episodi di sfiga totale nell'Inter: Brozovic sarà punito dalla società dopo aver bruciato un semaforo rosso v… - bellosguardo15 : @gianlucalosito @gio_prankster @fabbricainter Non stai paragonando Vidal a Brozovic, vero ?? Vidal è un campione,… - lucablu3 : @Alex_Cavasinni Comunque una riflessione su Brozovic deve esse fatta dalla società, aldilà dei meriti tecnici di qu… -