Brozovic, continua il periodo no: alcoltest oltre il limite, patente ritirata (Di domenica 12 luglio 2020) Marcelo Brozovic, patente ritirata per un alcoltest oltre i limiti consentiti. continua il periodo no del centrocampista nerazzurro Per l’Inter non è il migliore dei periodi. La squadra arranca, i risultati non arrivano e il tecnico Antonio Conte è già messo in discussione. Il sogno scudetto dei nerazzurri è ormai sfumato, visti gli 11 punti … L'articolo Brozovic, continua il periodo no: alcoltest oltre il limite, patente ritirata proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Raffaele120393 : Bravo Sbronzovic, complimenti, sei proprio un fenomeno. Continua così e l'anno prossimo voli fuori a calci in culo. #brozovic - Damiano__89 : #Brozovic IL PRIMO da mandare via a calci in culo. Con buona pace di chi da 3 anni continua a dire che dipendiamo d… - KingPancredi : @GuidoRizieri @FootballAndDre1 UNA partita sottotono?Passi Brozovic ok, ma Skriniar è da Settembre che non ci capis… - RoNando82 : @fufo56 Skriniar è un bluff, Godin è finito, Gagliardini non ha mai iniziato, Brozovic è il nostro limite.Aggiungia… - _goodtime__ : @diegomazzieri4 @90ordnasselA Ma di corsa. Però un’alternativa a Brozovic continua a mancare -

Ultime Notizie dalla rete : Brozovic continua Brozovic, continua il periodo no: alcoltest oltre il limite, patente ritirata Inews24 Inter, altra occasione sprecata. Quanti dubbi: da Eriksen fino agli irriconoscibili Brozovic e Skriniar

Tra i più lampanti, l’utilizzo a dosi omeopatiche di Eriksen, quasi fosse ormai relegato a lussuoso orpello in un organico in preda a incertezze e continui blackout. Lasciano basiti anche la prestazio ...

Srebrenica, 25 anni dopo – Continuo a vergognarmi (e ad avere incubi) per quel massacro a due passi da casa nostra

Credo sia infinitamente immorale scordarsi di Srebrenica, del genocidio, delle 8.372 vittime musulmane trucidate dai serbi, quindi della “pulizia etnica” nel cuore di un’Europa distratta e poi incredu ...

Tra i più lampanti, l’utilizzo a dosi omeopatiche di Eriksen, quasi fosse ormai relegato a lussuoso orpello in un organico in preda a incertezze e continui blackout. Lasciano basiti anche la prestazio ...Credo sia infinitamente immorale scordarsi di Srebrenica, del genocidio, delle 8.372 vittime musulmane trucidate dai serbi, quindi della “pulizia etnica” nel cuore di un’Europa distratta e poi incredu ...