Brooklyn Beckham si sposa | l’annuncio del matrimonio su Instagram

Con un post su Instagram, Brooklyn Beckham – primogenito di David e Victoria – ha annunciato il matrimonio con Nicola Anne Peltz Già da qualche giorno, come riportato dal tabloid britannico Mirror, girava la voce che Brooklyn Beckham – primogenito di David e Victoria – fosse in procinto di sposarsi.

Chi è Nicola Peltz - la futura moglie di Brooklyn Beckham Ecco chi è Nicola Peltz , la nota attrice statunitense sposerà Brooklyn Beckham , figlio di Victoria e David Beckham Nicola Peltz a breve sposerà Brooklyn Beckham , figlio di Victoria e David Beckham . La Peltz è ...

Ecco chi è , la nota attrice statunitense sposerà , figlio di Victoria e David a breve sposerà , figlio di Victoria e David . La è ... Brooklyn Beckham si sposa - l'annuncio ufficiale via social 'Due settimane fa ho chiesto alla mia anima gemella di sposa rmi e lei ha detto sì. Sono l'uomo più fortunato del mondo. Prometto di essere il miglior marito e il miglior padre in futuro. Ti amo ...

'Due settimane fa ho chiesto alla mia anima gemella di rmi e lei ha detto sì. Sono l'uomo più fortunato del mondo. Prometto di essere il miglior marito e il miglior padre in futuro. Ti amo ... David e Victoria Beckham - l'annuncio inaspettato : 'Brooklyn sta per sposarsi - non potremmo essere più felici' Fiori d'arancio in casa Beckham: il primogenito di David e Victoria sta per sposarsi a soli 21 anni con Nicola Anne Peltz. È la mamma ad annunciarlo su Instagram, mentre Brooklyn pubblica una dedica ...

