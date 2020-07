Brasile, rinviata Avai-Chapecoense: quattordici positivi al coronavirus (Di domenica 12 luglio 2020) quattordici positivi al coronavirus, la partita non si può disputare. Succede in Brasile, dove la situazione sanitaria è ormai fuori controllo: il match tra Avai e Chapecoense, in programma domenica 12 luglio, è stato rinviato a data da destinarsi, così come altre due sfide, Marcilio Dias-Criciuma e Figueirense-Gremio Juventus che avrebbero costituito il programma dei playoff del Campeonato Catarinense. Leggi su sportface

