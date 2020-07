Boccia: «Calo d’attenzione preoccupante. E’ come se volessimo cancellare ciò che abbiamo vissuto» (Di domenica 12 luglio 2020) Il Messaggero intervista il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia. Rivendica il fatto che l’Italia è uscita dall’emergenza Covid grazie ai Dpcm del governo. «Vogliamo per un attimo considerare che l’Italia è riuscita tutto sommato a uscire dall’emergenza in cento giorni grazie anche a quei Dpcm?». Si pronuncia anche sui diversi numeri del virus tra Nord e Sud. Il Centro-Sud ha registrato meno casi di Covid rispetto a quanto accaduto al Settentrione del Pese, ma non si può dire sia stato penalizzato dal lockdown. «Sono morti italiani anche al Sud, anche se i numeri sono stati diversi. Parlare con quelle famiglie dà il senso di quanto sia stato giusto chiudere tempestivamente tutto il Paese. Ci siamo basati sulle valutazioni del comitato tecnico-scientifico, sui rischi potenziali e ci siamo ... Leggi su ilnapolista

Ministro Boccia, vuole lanciare un appello affinché il centrodestra voti a favore del prolungamento dello stato d’emergenza? «Non serve alcun appello». E perché «Tanti elettori di centrodestra sanno c ...

