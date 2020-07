Bobo Vieri, amore e tanti gol: i 47 anni del bomber «formato famiglia» (Di domenica 12 luglio 2020) «Mai stato un uomo assist, no. Bobo sa fare solo gol». Ebbene si, Christian Vieri in carriera ne ha segnati oltre 250 e la sua hit estiva – realizzata insieme agli amici Daniele Adani e Nicola Ventola – non poteva che chiamarsi «Vita da Bomber». La colonna sonora perfetta per il compleanno dello storico attaccante azzurro, uno dei personaggi più amati del mondo del calcio, che oggi spegne 47 candeline. Leggi su vanityfair

