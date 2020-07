Black Eyed Peas e Maluma in Feel The Beat, il nuovo singolo alla conquista dell’estate (Di domenica 12 luglio 2020) Black Eyed Peas e Maluma in Feel The Beat: il nuovo singolo sarà in rotazione radiofonica da venerdì 17 luglio mentre è già disponibile in digital download. Contenuto nell'album Translation, il brano segna una importante collaborazione tra i Black Eyed Peas e la superstar latina Maluma. Il risultato è un pezzo perfetto per il periodo estivo, tra qualche giorno in radio, un pezzo travolgente destinato a farci ballare nei prossimi mesi. Feel The Beat è contenuto nell'ultimo progetto discografico dei Black Eyed Peas, Translation, (Epic ... Leggi su optimagazine

Significato di Mamacita : traduzione in italiano ed analisi della canzone di Ozuna e Black Eyed Peas Con l’arrivo dell’estate e della bella stagione, tornano anche le nuove proposte musicali per ballare e divertirsi a ritmo. In questo 2020 ad infiammare i cuori ci penseranno i Black Eyed Peas con la collaborazione di Ozuna e J Rey Soul, ...

Con l’arrivo dell’estate e bella stagione, tornano anche le nuove proposte musicali per ballare e divertirsi a ritmo. In questo 2020 ad infiammare i cuori ci penseranno i con la collaborazione di e J Rey Soul, ... Eppure non riuscire a pensare ai Black Eyed Peas senza Fergie I Black Eyed Peas hanno un album nuovo e una nuova formazione (che ne ha già firmato un altro), ma la nostalgia canaglia di Fergie è sempre dietro l'angolo. E allora, ricordiamo con le cinque hit più memorabili la componente ...

I hanno un album nuovo e una nuova formazione (che ne ha già firmato un altro), ma la nostalgia canaglia di è sempre dietro l'angolo. E allora, ricordiamo con le cinque hit più memorabili la componente ... Black Eyed Peas : il nuovo album Translation - il passato - il presente - il futuro I singoli dei Black Eyed Peas che conoscete e avrete ballato almeno una volta nella vostra vita, segnano il percorso, probabilmente, degli anni più belli della vostra esistenza. Scorrendoli dagli anni Duemila ad oggi, vi troverete hits ...

ADM_assdemxmi : RT @RollingStoneita: Oggi, nel 2009, i Black Eyed Peas erano al numero 1 della chart USA con ‘I Gotta Feeling’ #11luglio - ConventoLonato : A - fave_di_sucah : RT @RollingStoneita: Oggi, nel 2009, i Black Eyed Peas erano al numero 1 della chart USA con ‘I Gotta Feeling’ #11luglio - RollingStoneita : Oggi, nel 2009, i Black Eyed Peas erano al numero 1 della chart USA con ‘I Gotta Feeling’ #11luglio - iWebRadio : Black Eyed Peas: dal 17 luglio tornano in radio con il nuovo singolo “FEEL THE BEAT” feat. Maluma -

Ultime Notizie dalla rete : Black Eyed Black Eyed Peas: passato, presente e futuro GQ Italia Black Eyed Peas e Maluma in Feel The Beat, il nuovo singolo alla conquista dell’estate

Black Eyed Peas e Maluma in Feel The Beat: il nuovo singolo sarà in rotazione radiofonica da venerdì 17 luglio mentre è già disponibile in digital download. Contenuto nell’album Translation, il brano ...

Beba traina le ragazze del rap: “Non ci prendevano sul serio, ma ci siamo guadagnate il rispetto”

Fa la dura ma ama l’alba sul Po. Beba - all’anagrafe Roberta Lazzerini, 25 anni - si è fatta largo nella scena rap (finora dominata da uomini) con grinta e sentimento. Così è riuscita in un’impresa st ...

Black Eyed Peas e Maluma in Feel The Beat: il nuovo singolo sarà in rotazione radiofonica da venerdì 17 luglio mentre è già disponibile in digital download. Contenuto nell’album Translation, il brano ...Fa la dura ma ama l’alba sul Po. Beba - all’anagrafe Roberta Lazzerini, 25 anni - si è fatta largo nella scena rap (finora dominata da uomini) con grinta e sentimento. Così è riuscita in un’impresa st ...