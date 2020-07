Bimbo di 4 anni annega in una piscina del Ferrarese (Di domenica 12 luglio 2020) Rosa Scognamiglio Il Bimbo era in vacanza in un agriturismo del Ferrarese con la madre. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo senza riuscirci Tragedia nelle prime ore del pomeriggio di domenica 12 luglio: un Bimbo di soli 4 anni è annegato nella piscina di un agriturismo di Bosco Mesola, in provincia di Ferrara. Cosa sia accaduto in quei pochi, drammatici minuti prima che si scatenasse il delirio a bordo vasca, ancora non è chiaro. Secondo quanto si apprende dalla testa giornalistica online laNuovaFerrara.it, la vicenda si è consumata all'interno della struttura ricettiva Ca'Laura, un rinomato agriturismo del Ferrarese. Dalla prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che il piccolo sia scivolato malauguratamente nella ... Leggi su ilgiornale

MediasetTgcom24 : Bimbo di 4 anni annega in una piscina nel Ferrarese #BoscoMesola - rossi20_rossi : RT @MediasetTgcom24: Bimbo di 4 anni annega in una piscina nel Ferrarese #BoscoMesola - ILOVEPACALCIO : Tragedia in piscina: bimbo di 4 anni muore annegato - i dettagli - Ilovepalermocalcio - repubblica : Ferrara, bimbo di 4 anni annega nella piscina di un agriturismo - Notiziedi_it : Crisi convulsive in barca: paura per un bimbo di sei anni in mare -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo anni Bambino annega nella piscina di un agriturismo nel Ferrarese: aveva 4 anni Il Messaggero Bimbo cade in montagna e batte la testa, soccorso a 1.500 metri di quota

Gandellino (Bergamo), 12 luglio 2020 - Intervento del soccorso alpino nella tarda mattinata per soccorrere un bimbo di 4 anni, vittima di una brutta caduta. L'incidente si è verificato agli Spiazzi ...

Civitavecchia, positiva al Covid una bimba di 1 anno trasferita a Palidoro

Nuovo caso di Covid-19 a Civitavecchia: si tratta di una bambina di un anno ora trasferita al Bambino Gesù di Palidoro. Sul caso è stata già avviata l’indagine epidemiologica. “Oggi registriamo un dat ...

Gandellino (Bergamo), 12 luglio 2020 - Intervento del soccorso alpino nella tarda mattinata per soccorrere un bimbo di 4 anni, vittima di una brutta caduta. L'incidente si è verificato agli Spiazzi ...Nuovo caso di Covid-19 a Civitavecchia: si tratta di una bambina di un anno ora trasferita al Bambino Gesù di Palidoro. Sul caso è stata già avviata l’indagine epidemiologica. “Oggi registriamo un dat ...