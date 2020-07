Bill Gates: "Medicine e vaccino anti-Covid devo andare a chi ne ha bisogno, non al miglior offerente" (Di domenica 12 luglio 2020) “Se lasciamo che i farmaci e i vaccini vadano al miglior offerente piuttosto che alle persone che vivono nei posti in cui c’è maggior bisogno, avremo una pandemia più lunga, ingiusta e letale”. Lo ha affermato Bill Gates in un video diffuso in occasione di una conferenza virtuale sulla pandemia di Covid-19 organizzata dall’International Aids Society. “Se lasciamo che Medicine e vaccini vadano al miglior offerente, invece che alle persone e ai luoghi dove sono più necessari, avremo una pandemia più lunga, più ingiusta e mortale”, ha sottolineato il miliardario e filantropo, tra le altre cose il più grande donatore privato dell’Organizzazione mondiale ... Leggi su huffingtonpost

Nell’Oms decide (quasi) tutto Bill Gates e la sua fondazione Il maggior contribuente dell’Organizzazione mondiale della Sanità sono sempre stati gli Usa: infatti, nel biennio 2018-2019, il finanziamento americano ha rappresentato quasi il 15% del bilancio complessivo dell’Oms. Con la ...

Il maggior contribuente dell’Organizzazione mondiale della Sanità sono sempre stati gli Usa: infatti, nel biennio 2018-2019, il finanziamento americano ha rappresentato quasi il 15% del bilancio complessivo dell’Oms. Con la ... Gli USA fuori dall’OMS. Così si spiana la strada al potere di Bill Gates. Trump deve prendere una posizione chiara. A metà maggio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero posto fine al loro sostegno finanziario all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli aiuti COVID-19. La mossa fu ...

A metà maggio il presidente degli Stati Uniti Donald ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero posto fine al loro sostegno finanziario all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli aiuti COVID-19. La mossa fu ... "Zero privacy - Microsoft ci spia" Così Bill Gates controlla l'Europa L'Unione Europea lancia l'allarme, i nostri dati sono tutti nelle mani di Microsoft. Il Supervisore europeo per la protezione dei dati (Edps) ha redatto una requisitoria feroce, - si legge sul Corriere della Sera - nella quale si spiega che oggi i ...

