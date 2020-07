Berrettini batte Gasquet: sfiderà Tsitsipas in finale all'Ultimate Showdown (Di domenica 12 luglio 2020) NIZZA, Francia, - Matteo Berrettini stacca il pass per la finale dell' Ultimate Tennis Showdown , il torneo con le partite a tempo, organizzato in tempi di Coronavirus da Patrick Mouratoglou , coach ... Leggi su corrieredellosport

