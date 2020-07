Berlusconi, ‘Governo rispetti la Costituzione’ (Di domenica 12 luglio 2020) In una lettera a La Stampa, Silvio Berlusconi commenta l’ipotesi di una proroga dello Stato di emergenza e avverte il governo: “rispetti le garanzie costituzionali”. Con una lettera inviata a la Stampa, Silvio Berlusconi si è rivolto a Giuseppe Conte commentando l’ipotesi della proroga dello stato di emergenza. Ipotesi paventata proprio dal Presidente del Consiglio in occasione del test di sollevamento del Mose. Silvio BerlusconiProroga dello stato di emergenza, la lettera di Silvio Berlusconi a la Stampa Ammettendo ed evidenziando i rischi legati al coronavirus, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi si è schierato contro la proroga dello stato di emergenza per il coronavirus. Secondo il Cavaliere non ci sarebbero i presupposti ... Leggi su newsmondo

