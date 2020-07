Berlusconi contro Conte: “Basta sospendere la Costituzione con la scusa del coronavirus” (Di domenica 12 luglio 2020) Roma, 12 lug – Silvio Berlusconi lancia l’allarme: è inaccettabile forzare la Costituzione con la scusa dell’emergenza coronavirus. In una lettera pubblicata dal quotidiano La Stampa, il leader di Forza Italia interviene sulle intenzioni del governo giallofucsia di prorogare lo stato di emergenza sanitaria in Italia fino al 31 dicembre e punta il dito contro il premier Giuseppe Conte: il fatto di adottare “mezzi straordinari, adeguati alla gravità” della pandemia di coronavirus non può diventare “un pretesto per una sostanziale sospensione di alcune fondamentali garanzie costituzionali, prima fra le quali un chiaro e trasparente controllo del Parlamento sulle decisioni dell’esecutivo“. “Ricorso a Dpcm non ha ... Leggi su ilprimatonazionale

