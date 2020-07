Berlusconi: "Conte rispetti la Costituzione" (Di domenica 12 luglio 2020) Garantire la salute pubblica “anche con mezzi straordinari, adeguati alla gravità della situazione” non può diventare “un pretesto per una sostanziale sospensione di alcune fondamentali garanzie costituzionali, prima fra le quali un chiaro e trasparente controllo del Parlamento sulle decisioni dell’esecutivo”. Lo scrive il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in una lettera alla Stampa in merito al prolungamento dello stato d’emergenza per la pandemia.Il governo Conte, afferma il leader di Forza Italia, “ha fin qui scelto di evitare passaggi parlamentari, con il ricorso allo strumento del Dpcm, ma non per questo ha guadagnato in velocità né in efficienza delle decisioni”. Un voto alle Camere, “con la dichiarata disponibilità dell’opposizione ad evitare, ... Leggi su huffingtonpost

In una lettera a La Stampa, Berlusconi spiega che il governo Conte "ha fin qui scelto di evitare passaggi parlamentari, con il ricorso allo strumento del Dpcm, ma non per questo ha guadagnato in ...

ROMA (ITALPRESS) – “Non saremo certo noi a sottovalutare la gravità dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese e il mondo intero negli ultimi mesi. Un’emergenza tutt’altro che risolta e c ...

