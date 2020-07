Belen vuole la “guerra” con De Martino? (Di domenica 12 luglio 2020) A che gioco sta giocando la bella Belen? Invece di mettere a tacere il gossip che sta spopolando in rete del triangolo tra lei, Alessia e Stefano ecco che Belen Rodriguez provoca e pubblica proprio le viole prima di inquadrare la colazione La showgirl non fa che alimentare le indiscrezioni sulla storia della viola, pare che sia la stessa, che prima è apparsa nelle mani di Stefano eArticolo completo: Belen vuole la “guerra” con De Martino? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Belen paparazzata così - la conferma di una scelta drastica : come vuole cancellare Stefano De Martino Rottura profonda, traumatica, definitiva, quella che si è consumata tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino . Ora l'ultima, inequivocabile, prova. La showgirl argentina è stata infatti paparazzata mentre lasciava l'attuale casa di ...

Rottura profonda, traumatica, definitiva, quella che si è consumata tra Rodriguez e De . Ora l'ultima, inequivocabile, prova. La showgirl argentina è stata infatti mentre lasciava l'attuale casa di ... Belen : “Mi sono rotta le palle di queste illazioni”. La showgirl reagisce a chi la vuole in crisi con Stefano ”Questo è un momento difficile per me, non me lo aspettavo. sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto e sono un essere umano come tutti gli altri ma non ci sto più a leggere illazioni su di me. Se ...

kekkokap : Come si fa a scrivere una cazzata del genere? Praticamente è come dire che Adl vuole uscire con Belen ma se Belen l… - eeeeh_boh : @Iperborea_ Belen vuole mantenere un po’ di dignità e non passare per super cornutazza sec me e ha detto così. Ma del vero c’è - deviIyeon : comunque ce ne vuole per tradire una come Belen non una ma ben due volte - starsonmycheeks : ma non ho capito........ belen non può fare il cazzo che vuole? può limonarsi un palo o anche il gabibbo e può farl… - ANDREA_MALDI : @stanzaselvaggia ...quindi suo figlio è intoccabile, ma quelli degli altri no??!..come quando sfottò il figlio di B… -