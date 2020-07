Belen, De Martino e Marcuzzi? L'ultima bomba è del Corriere della Sera: "Forse...", un terribile sospetto (Di domenica 12 luglio 2020) Anche il seriosissimo Corriere della Sera deve occuparsi del gossip dell'estate, il presunto triangolo Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi, con le voci su un flirt tra questi ultimi due. Una intera paginata sulla vicenda nell'edizione del quotidiano di oggi, domenica 12 luglio, in cui Candida Morvillo fa notare: "Un tempo, serviva la foto inequivocabile del bacio o almeno quella di lui e lei che entrano ed escono dallo stesso portone". Già, quelle prove che non ci sono, affatto, in relazione al presunto tradimento più chiacchierato delle ultime settimane. E in questa frase, di fatto, si nasconde il sospetto che il Corriere della Sera coltiva su tutta questa vicenda e che viene ... Leggi su liberoquotidiano

