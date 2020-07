Basket, la Vanoli Cremona alza bandiera bianca: niente iscrizione al prossimo campionato di Serie A (Di domenica 12 luglio 2020) Manca solo l’ufficialità, ma la Vanoli Cremona non si iscriverà al prossimo campionato di Serie A di Basket. Il club lombardo ha già comunicato la decisione a staff tecnico e giocatori, che potranno dunque ritenersi liberi e trovarsi una nuova sistemazione. La volontà del club è quella di portare avanti un progetto relativo al settore giovanile, magari rinviando ai prossimi anni la creazione di una nuova prima squadra. Una decisione che cozza con quanto riferito lo scorso 3 luglio dalla Vanoli Cremona, che aveva annunciato di aver provveduto a compiere i primi passaggi burocratici per l’iscrizione: “Vanoli Basket Cremona ... Leggi su sportfair

