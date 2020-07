Basilica di Santa Sofia a Istanbul diventa moschea. Papa Francesco: "Sono molto addolorato" (Di domenica 12 luglio 2020) Al termine dell'Angelus di oggi, domenica 12 luglio 2020, Papa Francesco ha voluto rivolgere un pensiero alla Basilica di Santa Sofia a Istanbul, che sarà convertita in una moschea su decisione del Presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan.Bergoglio ha detto:"In questa seconda domenica di luglio ricorre la giornata internazionale del mare. Rivolgo un affettuoso saluto a tutti coloro che lavorano sul mare, specialmente quelli che Sono lontani dai loro cari e dal loro Paese. Saluto quanti Sono convenuti stamattina nel porto di Civitavecchia - Tarquinia per la celebrazione eucaristica. Il mare mi porta un po' lontano. Il pensiero a Istanbul, penso a Santa Sofia. ... Leggi su blogo

La conversione in moschea dell'ex basilica per creare tensioni con l'Occidente, per rafforzare la coesione nazionale e depistare le preoccupazioni economiche

"Penso a Istanbul, penso a Santa Sofia. E sono addolorato", dice il Papa al termine dell'Angelus domenicale

