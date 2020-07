Bari piange uno dei suoi attori più popolari, Teodosio Barresi, aveva interpretato Peppino nel film Lacapagira di Alessandro Piva (Di domenica 12 luglio 2020) Un attore molto amato dai baresi è morto nella giornata di ieri. Si chiamava Teodosio Barresi ed era molto famoso per aver interpretato film come l’Ariamara e Lacapagira di Alessandro Piva Molti suoi amici e conoscenti hanno ricordato con affetto l’attore baresi. In particolare struggente il ricordo di Pignataro che ha scritto il seguente post: “Ciao AMICO, ora sei nel mondo dei giusti e voglio ricordarti come ti ho sempre portato nel cuore. Lì dove si annida la verità e non le false impressioni che possiamo trasmettere a quelle strane cose che calcano la superficie di questa che chiamiamo “Madre Terra” e che tutti chiamiamo: “esseri umani””. Leggi su baritalianews

BARI - Sulla strada che da Locorotondo porta a Cisternino c’era un uliveto con circa 20 piante. C’era, oggi vi è solo un giovane ulivo, unico sopravvissuto (non si sa ancora per quanto) alla Xylella.

“Ho pianto 16 anni su una tomba vuota”, queste la parole di una 51enne che aveva perso la madre nel 1989 e che solo il 12 giugno scorso ha scoperto che la tomba sulla quale ha pianto era vuota: “Il co ...

