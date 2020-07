Barcellona, tegola Griezmann: lesione muscolare al quadricipite destro (Di domenica 12 luglio 2020) Piove sul bagnato in casa Barcellona. Dopo le note vicende che hanno visto coinvolto Messi e alcuni presunti malumori con il tecnico Setien e il suo vice, arriva anche un problema in rosa: l'infortunio di Antoine Griezmann. Gia tanto chiacchierato, il francese sembrava poter trovare la sua strada nelle ultime fasi del campionato, invece, nel match contro il Valladolid è arrivato l'infortunio.Barcellona: le condizioni di Griezmanncaption id="attachment 889965" align="alignnone" width="495" Griezmann (getty images)/captionCome informa il Barcellona attraverso il sito ufficiale e i canali social, il centravanti francese ha subito un problema muscolare. Griezmann, uscito al termine del primo tempo nella sfida contro il Valladolid, ha riportato ... Leggi su itasportpress

Nuova tegola per il Barcellona. La società spagnola che affronterà il Napoli nel ritorno degli ottavi di Champions League il prossimo 8 agosto ha annunciato un nuovo infortunio. Lo ha rimediato l'atta ...

