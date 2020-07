Barcellona, problema muscolare per Griezmann: lesione al quadricipite destro (Di domenica 12 luglio 2020) Il Barcellona ha portato a casa i tre punti nell’ultima partita contro il Valladolid, ma rischia di perdere Antoine Griezmann, uscito al termine del primo tempo. problema muscolare per l’attaccante francese che ha subito una lesione al quadricipite destro, come riportato dal profilo ufficiale del club blaugrana. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni. Leggi su sportface

sportface2016 : #Barcellona, #Griezmann, uscito al termine del primo tempo nella gara contro il Valladolid, ha riportato una lesion… - CalcioPillole : #Barcellona, infortunio muscolare per #Griezmann: a rischio le ultime due partite di campionato. Ieri l'attaccante… - napolista : Si ferma Griezmann: infortunio al quadricipite della coscia destra Il Barcellona ha comunicato il problema sul prop… - AndreaInterNews : @PaulCheeks1 Io sto parlando del problema mentale che condiziona le sue prestazioni, da sempre. Per qualità tecnico… - Lazialita1985 : RT @ValerioCassetta: #Marusic vola a #Barcellona per risolvere il problema alla coscia. #Correa corre contro il tempo. Luiz Felipe non al t… -