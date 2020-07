Barcellona, infortunio muscolare per Griezmann: a rischio la sua presenza nel match contro il Napoli (Di domenica 12 luglio 2020) Brutte notizie per il Barcellona, che perde per infortunio Antoine Griezmann. L’attaccante francese ha riportato un problema al quadricipite della coscia destra, che lo obbligherà a rimanere ai box per alcune settimane. Eric Alonso/Getty ImagesSe la Liga è praticamente terminata per l’ex Atletico, visto che mancano due partite che verranno giocate in una settimana, Setién spera di recuperare Griezmann per il match di Champions contro il Napoli, in programma l’8 agosto al Camp Nou. Si tratta del primo infortunio muscolare della stagione per il francese, che farà di tutto per farsi trovare pronto per il match contro gli azzurri, già puniti ... Leggi su sportfair

