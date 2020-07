Bagnoli, parte la bonifica: l’annuncio del ministro Provenzano (Di domenica 12 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La prossima settimana dovrebbe partire la tanto attesa bonifica dall’amianto nell’area dell’ex Italsider di Bagnoli a Napoli. Ad annunciarlo, nella giornata di ieri, il ministro per la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano in città per la conferenza del Pd napoletano. “Dopo tante traversie partirà finalmente la bonifica dell’amianto”, ha dichiarato il ministro del partito democratico che già lo scorso gennaio era stato in visita nell’area dismessa di Bagnoli. LEGGI ANCHE: “Napoli non molla”: gli operai Whirlpool incontrano il ministro Provenzano L'articolo Bagnoli, parte la bonifica: ... Leggi su anteprima24

Notiziedi_it : E’ l’ora di Bagnoli, il ministro Provenzano: “A breve parte la bonifica” - nextcinepanett : @CucchiRiccardo Miglior gioco perché più energie. Si conferma comunque l’incapacità di Gasparini a gestire una inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Bagnoli parte E' l'ora di Bagnoli, il ministro Provenzano: "A breve parte la bonifica" NapoliToday E' l'ora di Bagnoli, il ministro Provenzano: "A breve parte la bonifica"

Dovrebbe partire nei prossimi giorni la bonifica dell'amianto nell'area ex Italsider di Bagnoli. E' arrivato ieri l'annuncio del ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, dal palco di 'Idea Napoli', l ...

Nella Grotta del Caliendo tutto il fascino dell’Irpinia

Nel territorio di Bagnoli Irpino si trova la Grotta di Caliendo, tra le più importanti cavità della Campania, la cui percorribilità è rara e va eseguita solo con guide esperte. Per accedervi bisogna p ...

Dovrebbe partire nei prossimi giorni la bonifica dell'amianto nell'area ex Italsider di Bagnoli. E' arrivato ieri l'annuncio del ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, dal palco di 'Idea Napoli', l ...Nel territorio di Bagnoli Irpino si trova la Grotta di Caliendo, tra le più importanti cavità della Campania, la cui percorribilità è rara e va eseguita solo con guide esperte. Per accedervi bisogna p ...