Avella | sorpreso alla guida del veicolo sequestrato | nei guai 30enne

Avellino – "Sottrazione di cose sottoposte a sequestro": è il reato di cui dovrà rispondere un trentenne di Avella, sorpreso alla guida di un'auto già sottoposta a sequestro amministrativo. Nella mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Avella, durante un servizio di perlustrazione del territorio, hanno intimato l'"Alt" all'automobilista, noto alle Forze dell'Ordine. All'esito dell'immediato accertamento, il predetto è risultato sprovvisto di patente in quanto revocata e l'utilitaria da lui guidata priva di assicurazione e già sottoposta a sequestro dallo scorso mese di settembre per analoghi motivi.

