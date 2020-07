Autostrade tenta l’ultima carta inviando una nuova proposta al Governo. Martedì sarà il Consiglio dei ministri a decidere sulle concessioni (Di domenica 12 luglio 2020) Autostrade per l’Italia ha inviato una nuova proposta al Governo in vista del Consiglio dei ministri previsto martedì nel corso del quale l’Esecutivo Conte prenderà una decisione definitiva sul nodo delle concessioni autostrali. Il Cda di Aspi, secondo quanto è trapelato ieri, ha approvato una “nuova proposta finalizzata a una positiva definizione della procedura di contestazione”. Una proposta che, secondo fonti di Governo, sarebbe “decisamente migliore” rispetto a quella inviata a giugno. Il premier Giuseppe Conte nei giorni scorsi aveva chiesto “una proposta vantaggiosa” per lo Stato. La proposta di ... Leggi su lanotiziagiornale

La decisione finale sulla revoca della concessione autostradale dovrebbe slittare al consiglio dei ministri di martedì prossimo, dopo un primo passaggio lunedì al MIT. Gli ultimi giorni hanno visto su ...

La mail parte dal quartier generale di Autostrade alle sei del pomeriggio. Direzione palazzo Chigi, ministero dell'Economia e ministero dei Trasporti. Dentro c'è la nuova proposta che la società contr ...

La decisione finale sulla revoca della concessione autostradale dovrebbe slittare al consiglio dei ministri di martedì prossimo, dopo un primo passaggio lunedì al MIT. Gli ultimi giorni hanno visto su ...

La mail parte dal quartier generale di Autostrade alle sei del pomeriggio. Direzione palazzo Chigi, ministero dell'Economia e ministero dei Trasporti. Dentro c'è la nuova proposta che la società contr ...