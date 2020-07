Autostrade: ‘ricco’ carnet di proposte al governo per evitare la revoca, ma il M5s boccia il piano (Di domenica 12 luglio 2020) Taglio dei pedaggi, 3,4 miliardi di euro di risarcimento, 13,2 ml di investimenti, e 7 destinati alla manutenzione e, inoltre, la disponibilità ad aprire anche a nuovi investitori, con tanto di aumento di capitale: in cifre, questo è il piano che Autostrade ha presentato ieri al governo, per scongiurare il procedimento di revoca. Aspi: disponibilità a non ‘contestare’ il Milleproroghe E’ quanto anticipato dall’agenzia di stampa AdnKronos la quale, oltre che confermare la proposta da ‘autorevoli’ fonti interne a Palazzo Chigi, spiega anche che Aspi non ha ‘preteso’ modifico su quanto inserito nel decreto Milleprogoghe (che in caso di revoca prevede un indennizzo pari a 7 mld, rispetto ai 28 presenti nelle precedente convenzione del ... Leggi su italiasera

