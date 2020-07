Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, «il capitano del mio cuore» (Di domenica 12 luglio 2020) Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, un’altra estate d’amore. Sotto il sole di Portofino, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti racconta in Rete un’altra vacanza romantica, con tanto di dedica: «Il capitano del mio cuore». Tra i due è amore dal gennaio 2017, un amore che per lei è stato il primo importante, da subito. Leggi su vanityfair

Aurora Ramazzotti polemica su Instagram : “Questa è una vera tragedia…” La primogenita dell’ex conduttrice di Striscia la Notizia Michelle Hunziker e del cantante Eros Ramazzotti , ha innescato una polemica con i suoi tantissimi fans con un post pubblicato sul suo account ufficiale Instagram . Aurora Ramazzotti , che ...

La 23enne, figlia di Eros e Michelle Hunziker, e un'altra estate d'amore col fidanzato, al suo fianco dal 2017. Hanno superato anche la quarantena con la benedizione di mamma Michelle: «È un ragazzo m ...

Portofino – «Siamo donne, oltre le gambe c'è di più». La aspettavano tutti, in Piazzetta, la canzone che, negli anni Novanta - quelli della "Milano da bere" - aveva fatto ballare un'intera generazione ...

