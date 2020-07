Attenzione a quello che dici quando parli con questi segni zodiacali: sono permalosi (Di domenica 12 luglio 2020) sono simpatici e irreverenti, di buona compagnia e hanno un buon cuore, ecco perché li avete scelti come amici. Ma Attenzione a quello che dite, perché sanno essere davvero dei gran testardi, soprattutto di fronte alle critiche che no, proprio non le tollerano. Perché non amano essere messi in discussione mai, ed è inutile farglielo notare: negherebbero, sempre e comunque. Ma di chi stiamo parlando? Semplice, dei segni più permalosi dell’intero zodiaco. E voi, rientrate tra questi? Scopriamolo insieme. Al primo posto troviamo il re indiscusso dello zodiaco, sua maestà il Leone. E diciamolo, questa scoperta non ci stupisce. I nati sotto questo segno hanno un carattere forte e fiero, apparentemente narcisista, ma chi li ... Leggi su dilei

PieroVendramel : RT @marco_gervasoni: Attenzione non si discuterà in parlamento dello #statodiemergenza che pare già stato deciso ma sul nuovo #dpcm che pro… - radiosilvana : RT @Azzurra6671: Facciamo attenzione. Quello non era un commento. Quello si configura cone una minaccia. C'è una bella differenza. Responsa… - MariangelaErcu4 : RT @marco_gervasoni: Attenzione non si discuterà in parlamento dello #statodiemergenza che pare già stato deciso ma sul nuovo #dpcm che pro… - comeH2O : RT @gastanuke: @Terra2itter vero. ma proprio perche' e' marketing, i signori del marketing dovrebbero leggere con attenzione quello che suc… - MaMaurizi9 : RT @marco_gervasoni: Attenzione non si discuterà in parlamento dello #statodiemergenza che pare già stato deciso ma sul nuovo #dpcm che pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Attenzione quello Vuoi iniziare a meditare? Pratiche, libri, corsi online e app: tutto ciò che c'è da sapere L'HuffPost Latina, focolaio indiano: 5 malati. «Difficile fare i test in quei residence»

Fino a pochi giorni fa erano solo cinque le persone di nazionalità indiana contagiate in provincia di Latina dall’inizio dell’emergenza. Cinque su 500 casi totali, nulla. Adesso in pochi giorni altri ...

Come iniziare a meditare: pratiche, libri, corsi online e app

Non c’è nessun riferimento religioso e non si tratta neppure di avere un’illuminazione o di raggiungere traguardi spirituali. Quello che la meditazione, la mindfulness in particolare, si propone non è ...

Fino a pochi giorni fa erano solo cinque le persone di nazionalità indiana contagiate in provincia di Latina dall’inizio dell’emergenza. Cinque su 500 casi totali, nulla. Adesso in pochi giorni altri ...Non c’è nessun riferimento religioso e non si tratta neppure di avere un’illuminazione o di raggiungere traguardi spirituali. Quello che la meditazione, la mindfulness in particolare, si propone non è ...