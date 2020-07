Atletica, Fraser-Pryce fa registrare il miglior tempo dell’anno nei 100 metri (Di domenica 12 luglio 2020) La velocista giamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce ha fatto registrare il miglior tempo dell’anno nei 100 metri nella gara disputata a Kingston. Sulla pista di casa la sprinter ha chiuso in 11″ netti esatti. La due volte oro olimpico nel 2008 e 2012 e detentrice del titolo iridato ha sfidato altre tre avversarie nella capitale giamaicana, precedendo Shashalee Forbes. In campo maschile vittoria per Nesta Carter che chiude in 10″38. Leggi su sportface

