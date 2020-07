Atalanta Juve, Gasperini Napoli. “Venduti”, “Terrone”. Serie A ritrova gli insulti. Chi ha ragione ? (Di domenica 12 luglio 2020) Terrone di..... Così Mirco Moioli, team manager dell'Atalanta, ha apostrofato un sedicente tifoso del Napoli. Il terrone - così come l'ha definito Moioli - era armato di telefonino. Prima di gridare un innocuo Forza Napoli - aveva accusato la Dea di esser arrendevole al cospetto della Juventus. Gasperini, ha guadagnato l'ingresso dell'albergo schivando l'insulto. Il dirigente orobico non si è trattenuto ed ha lanciato l'epiteto: terrone di...... Il tutto è andato in scena poche ore prima di Juventus-Atalanta nella quale, la formazione di Gasperini ha fatto vedere i sorci verdi ai quasi nove volte consecutive campioni d'Italia. Una grande prestazione completamente spazzata via nelle discussioni dei tifosi ... Leggi su optimagazine

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! Tutti coi ragazzi! Un'unica voce: #FinoAllaFine Live Match su - juventusfc : Post #JuveAtalanta Match Report ?? - SkyTG24 : Lite prima della partita con la Juve, contro l'Atalanta si muove la procura Figc - maracamino2 : RT @annatrieste: ?? +++ SONDAGGIO +++ Che cosa ha spinto il dirigente dell'#Atalanta a urlare TERRONE DEL CAZZO al napoletano che gioiosamen… - neverwithoutju : RT @massimozampini: 1) Atalanta mostruosa. 2) Dopo venti rigori contro la Juve, il paese si accorge che quest'anno danno molti rigori per f… -