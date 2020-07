Atalanta, dirigente dà del “terrone” a un tifoso del Napoli: si muove la Figc (Di domenica 12 luglio 2020) L’arte di sfottere l’avversario è il sale dello sport non giocato. Questo almeno deve aver pensato il tifoso partenopeo che si è audacemente (e sfacciatamente) infiltrato dietro le linee bergamasche, mentre la squadra si apprestava a partire per Torino: “Mister”, ha detto a Gasperini, affiancandolo: “Ma dopo dieci anni ve la giocate la partita, o gliela regalate come al solito?”. E poi, anche se non c’entrava niente, ha aggiunto il suo mantra: “E forza Napoli, mistèr!” (rigorosamente con l’accento sulla e). Gasperini ha reagito con stile. Salvo poi consegnare alla stampa una dichiarazione vagamente sibillina: “Io non sono coinvolto. Abbiamo invitato il tifoso a Zingonia. Vedrete quando viene fuori chi è…”. Gli insulti del ... Leggi su tpi

Dirigente dell'Atalanta contro un tifoso del Napoli: "Terrone del c...". Indaga la procura

La Procura federale della Figc, guidata da Giuseppe Chinè, si è attivata su un episodio accaduto a Bergamo, dove ieri un componente dello staff dell'Atalanta si sarebbe rivolto a un tifoso del Napoli ...

