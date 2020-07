Atalanta, De Roon cita i Rolling Stones e aggiunge: “Non sempre si ottiene ciò che si merita” (Di domenica 12 luglio 2020) Una splendida Atalanta è quasi riuscita nell'impresa di battere la Juventus allo Stadium. Per due volte in vantaggio, la Dea è stata raggiunta da due calci di rigore di Cristiano Ronaldo, assegnati per falli di mano. Il primo, molto contestato anche dal tecnico Gasperini, di Marten De Roon, il secondo, invece, più chiaro con l'ingenuità di Luis Muriel che ha tenuto largo il braccio. Sui social, proprio l'autore del primo intervento che è stato punito ha commentato con un post molto particolare.De Roon: "Non si ottiene sempre ciò che si merita"caption id="attachment 990535" align="alignnone" width="561" De Roon (getty images)/captionHa abituato tutti con in suoi messaggi social, e anche questa volta il centrocampista ... Leggi su itasportpress

