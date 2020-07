Atalanta-Brescia: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Le probabili formazioni di Atalanta-Brescia, match valido per la trentatreesima giornata della Serie A 2019/2020. La Dea ha visto sfumare il sogno Scudetto dinanzi al fallo di mano di Muriel e al rigore di Cristiano Ronaldo: c’è comunque un secondo posto da conquistare ai danni della Lazio. Le Rondinelle, al contrario, vedono sempre più rarefatte le speranze di permanenza in Serie A: una sola vittoria nelle ultime sei uscite non fa sicuramente ben sperare in tal senso. Calcio d’inizio alle ore 21:45 di martedì 14 luglio, diretta tv in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go, queste le possibili scelte dei due allenatori. QUI Atalanta – Nella Dea mister Gasperini si affiderà a Palomino al ... Leggi su sportface

Nuovo turno di campionato, 32a giornata in questa calda estate post pandemia e la giornata è divisa tra sabato 11 e lunedì 13 luglio quando chiuderà Inter – Torino, tra i big match Juventus-Atalanta

