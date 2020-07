Argentario, festa in villa con 350 persone: denunciati padre e figlio (Di domenica 12 luglio 2020) Porto Ercole , Grosseto,, 12 luglio 2020 - Hanno organizzato all'interno della loro villa all'Argentario una festa con oltre 350 persone senza le previste licenze e senza rispettare il divieto di ... Leggi su lanazione

controradio : Porto Ercole: padre e figlio denunciati per festa ‘abusiva’ con 350 invitati Autore: Domenico Guarino <p>L’accusa è… - qn_lanazione : #Grosseto. #Argentario, #festa in #villa con 350 persone: denunciati padre e figlio -

Ultime Notizie dalla rete : Argentario festa

(ANSA) - PORTO ERCOLE, 12 LUG - Hanno organizzato all'interno della loro villa all'Argentario una festa con oltre 350 persone senza licenze e senza rispettare il divieto di assembramenti per l'emergen ...Padre e figlio sono stati denunciati a Porto Ercole (Monte Argentario) per aver organizzato una festa abusiva con oltre 350 persone. L'evento non aveva licenze e non sono stati rispettati il divieto d ...