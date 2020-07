Anticipazioni Un Posto al sole martedì 14 luglio 2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Martedì 14 luglio 2020 – Le paure giustificate di Viola: Viola ha un brutto presentimento e teme che possa succedere qualcosa di spiacevole ad Eugenio. Nel frattempo il boss Tregara progetta un piano per uccidere gli Avella, anche se questo vorrà dire colpire coloro che lo stano proteggendo. Su questa lunghezza d’onda Susanna inizia seriamente a preoccuparsi nonostante le parole di conforto di Eugenio. L'articolo Anticipazioni Un Posto al sole martedì 14 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

Da lunedi 13 luglio 2020 finalmente ritorna Un posto al sole, sempre nel preserale di Rai tre con i nuovi episodi dopo lo stop forzato causa coronavirus e dopo il ritorno sul set di fine giugno.