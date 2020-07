Anticipazioni Un Posto al sole giovedì 16 luglio 2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Giovedì 16 luglio 2020 – La fuga del boss: dopo l’attentato ai danni di Eugenio e Susanna, la polizia organizza un blit contro il boss Tregara, il quale però riesce a scappare sottraendosi dalla cattura. Questo vuol dire che l’uomo è a piede libero e potrebbe essere seriamente intenzionato a trovare Eugenio con lo scopo di ucciderlo. Ovviamente sia Viola che Susanna vivono in grande apprensione temendo non solo per la loro vita ma soprattutto per quella dei loro cari. Eugenio potrebbe morire? L'articolo Anticipazioni Un Posto al sole giovedì 16 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

Anticipazioni Un Posto al sole venerdì 17 luglio 2020 Venerdì 17 luglio 2020 – La forte gelosia di Fabrizio: Marina ritorna a Napoli dopo aver intrapreso un viaggio con Roberto e subito scatta la gelosia di Fabrizio ch si sente escluso. Marina cerca di rimettere le cose al loro Posto ma ...

Venerdì 17 – La forte gelosia di Fabrizio: Marina ritorna a Napoli dopo aver intrapreso un viaggio con Roberto e subito scatta la gelosia di Fabrizio ch si sente escluso. Marina cerca di rimettere le cose al loro ma ... Anticipazioni Un Posto al sole mercoledì 15 luglio 2020 Mercoledì 15 luglio 2020 – L’attentato del boss Tregara: il boss non riesce uccidere gli Avella e colpisce Eugenio e Susanna presenti sul Posto . Fortunatamente i due escono incolumi dall’attentato, ma mentre la giovane ...

Mercoledì 15 – L’attentato del boss Tregara: il boss non riesce uccidere gli Avella e colpisce Eugenio e Susanna presenti sul . Fortunatamente i due escono incolumi dall’attentato, ma mentre la giovane ... Un Posto al Sole Anticipazioni 13 luglio 2020 : Fabrizio finalmente libero ma... Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni della prima Puntata di Un Posto al Sole in onda dopo il lockdow. Ecco cosa ci rivelano le Trame dell'Episodio.

zazoomnews : Un Posto al sole anticipazioni puntate dal 13 al 17 luglio 2020: Eugenio rischia di morire? - #Posto… - Teleblogmag : Il ritorno di Un posto al sole, le anticipazioni - infoitcultura : UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 13 luglio 2020 -