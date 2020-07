Anticipazioni Il Segreto martedì 14 luglio 2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Martedì 14 luglio 2020 – L’invito di Tristan: Tristan si rende conto che non può fare a meno di Pepa e così la invita per una merenda alla Villa. Per convincerla ad accettare il suo invito le dirà che ci sarà anche il piccolo Martin. Ovviamente Pepa accetta di buon grado. Successivamente Soledad dichiara a Juan quello che è successo con sua madre aggiungendo che non si lascerà intimorire e che anzi farà sempre e solo quello che le dice il cuore. L'articolo Anticipazioni Il Segreto martedì 14 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

Anticipazioni Il Segreto lunedì 13 luglio 2020 Lunedì 13 luglio 2020 – Francisca scova il ritratto di Soledad: Francisca fruga tra gli effetti personali di sua figlia. Ed è proprio nella sua stanza che troverà qualcosa di sconvolgente. Ebbene la donna si ...

