Anna Tatangelo | il nuovo fidanzato è il suo musicista? Ora parla lei

Dopo giorni di gossip e pettegolezzi Anna Tatangelo ha finalmente deciso di rompere il silenzio sulla sua vita privata. Si mormora infatti di una liaison tra la cantante di Sora e uno dei suoi musicisti dopo la rottura con il compagno storico Gigi D'Alessio. La notizia è stata lanciata da Diva e Donna

Dopo giorni di gossip e pettegolezzi Anna Tatangelo ha finalmente deciso di rompere il silenzio sulla sua vita privata. Si mormora infatti di una liaison tra la cantante di Sora e uno dei suoi musicis ...Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, nonostante si siano lasciati da tempo, sono sempre sotto l’occhio del gossip. Non manca mai occasione in cui, giornalisti e curiosi, non pongano delle domande scomode ...