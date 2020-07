«Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato dopo Gigi D’Alessio». Ecco di chi si tratta (Di domenica 12 luglio 2020) «Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato dopo Gigi D’Alessio». Ecco di chi si tratta. nuovo amore per Anna Tatangelo? dopo aver cambiato look sfoggiando un caschetto biondo ed essere passata al rap con il brano Guapo, la cantante di Sora starebbe vivendo anche una svolta nella sua vita affettiva. Come riporta Diva e Donna, Lady Tata potrebbe avere un nuovo fidanzato. Si tratterebbe di uno dei suoi musicisti, una passione nata dopo anni di lavoro insieme. Al momento, non sarebbe noto il nome del “fortunato”, chissà che l’artista non esca allo scoperto nelle prossime settimane. E ... Leggi su attualitavip.myblog

Anna Tatangelo furiosa - lo sfogo al vetriolo : "Voi lo potete fare e io no…?" [VIDEO] La nuova vita di Anna Tatangelo Oltre a Stefano De Martino e Belen Rodriguez, da settimane i giornali e siti che si occupano di cronaca tosa si occupano molto di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo.

Anna Tatangelo : svelato il nuovo compagno dopo Gigi D'Alessio

Anna Tatangelo - scoppia l'amore con un altro musicista : anche lui è molto famoso. Nuova vita per Anna Tatangelo. Da quando la cantante di Sora ha chiuso la lunga relazione con il collega Gigi D'Alessio la sua vita è cambiata.

Anna Tatangelo assediata dal paparazzo? "Mettitela...", come lo massacra in un negozio. L'ex compagna di Gigi D'Alessio è stata seguita da un paparazzo a Roma

Anna Tatangelo contro un paparazzo: "Voi potete fare le foto?"

