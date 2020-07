Anna Munafò, l’ex Uomini e Donne e quella ferita che non guarisce: 11 anni dopo niente è cambiato. Lo racconta, in lacrime, lei (Di domenica 12 luglio 2020) Anna Munafò e il suo Giuseppe, non più due ma tre. L’arrivo di Michael ha sicuramente stravolto in positivo le loro esistenze. Tanti i cambiamenti dell’ex tronista di Uomin ie Donne da quando ha conosciuto il vero amore della sua vita. Giuseppe l’ha resa mamma di una splendida creatura che ha illuminato ulteriormente le loro esistenze. Nonostante la felicità, Anna pensa che anche la sorella avrebbe potuto godere della stessa gioia. Lo racconta durante un’intervista inedita. Una nascita rappresenta pe runa famiglia un momento sicuramente indimenticabile. Michael ha portato luce dove ancora l’ombra faceva da padrona dopo quel tragico incidente che ha strappato la sorella di Anna dall’affetto dei suoi cari. Alba Munafò ... Leggi su caffeinamagazine

