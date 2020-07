Amazzonia: incendi e deforestazione. La situazione è peggiore anche del 2019 (Di domenica 12 luglio 2020) incendi e deforestazione minacciano “il polmone verde del mondo”. Il Covid-19 che sta colpendo il Brasile in maniera drammatica (1.755.779 contagi e 69.184 morti dall’inizio della pandemia) ha di fatto complicato il lavoro di monitoraggio del territorio. La prima conseguenza è che la foresta amazzonica in Brasile ha ripreso a bruciare con un’intensità che a giugno non si vedeva da almeno 13 anni. A rivelarlo i dati diffusi dal governo, che stimano un incremento di circa un quinto dei roghi nel territorio della foresta per il mese scorso. Le immagini fornite dal Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (inpe) mostrano la presenza di circa 2.248 incendi, contro i quasi 1.900 dell’anno prima nello stesso periodo. Ma non c’è solo sono ricominciati gli ... Leggi su huffingtonpost

Incendi e deforestazione minacciano “il polmone verde del mondo”. Il Covid-19 che sta colpendo il Brasile in maniera drammatica (1.755.779 contagi e 69.184 morti dall’inizio della pandemia) ha di fatt ...

Incendi e deforestazione minacciano "il polmone verde del mondo". Il Covid-19 che sta colpendo il Brasile in maniera drammatica (1.755.779 contagi e 69.184 morti dall'inizio della pandemia) ha di fatt ...