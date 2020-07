Altro dpcm, indiscrezioni clamorose: coronavirus, così Conte ci rovina l'estate (Di domenica 12 luglio 2020) Tra due giorni, il nuovo dpcm di Giuseppe Conte per inasprire le misure di sicurezza per Contenere il contagio da coronavirus. La data prevista è il 14 luglio. Ma nelle ultime ore iniziano a filtrare indiscrezioni relative al pacchetto di provvedimenti in grado di stravolgerci l'estate. In primis le mascherine, confermate nei luoghi chiusi e obbligatorie, mentre potremo non usare i guanti. Dunque resta l'obbligo di lasciare le proprie generalità nei luoghi pubblici, che conserveranno i nostri dati per 14 giorni. E ancora, necessaria la sanificazione di tutti i luoghi, la presenza del disinfettante per igienizzare le mani e i termoscanner per la rilevazione della temperatura corporea quando si entra in centri commerciali e uffici. Probabilmente slitterà ... Leggi su liberoquotidiano

Il Colle frena: nessuna forzatura contro la Carta

La metafora più in auge al Quirinale è quella dell’estintore: lo si tiene in casa per stare tranquilli, nel caso scoppiasse un incendio, però incrociando le dita e sperando di non usarlo mai. Idem per ...

