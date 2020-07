Allerta Meteo Lazio: criticità per temporali su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri (Di domenica 12 luglio 2020) Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni Meteorologiche avverse con indicazione che dal pomeriggio di oggi, domenica 12 luglio, e per le successive 3-6 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sui settori interni del Lazio con quantitativi generalmente deboli o puntualmente moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e pertanto inoltrato un bollettino con Allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del ... Leggi su meteoweb.eu

Allerta Meteo Toscana : piogge e forti temporali nella Romagna toscana e nella valle del Reno La Sala operativa della protezione civile regionale della toscana ha emesso un’ Allerta Meteo codice giallo, che riguarda la Romagna toscana e la valle del Reno , per piogge e forti temporali , con conseguenti possibili rischi di carattere ...

La Sala operativa della protezione civile regionale della ha emesso un’ codice giallo, che riguarda la e la del , per e , con conseguenti possibili rischi di carattere ... Allerta Meteo - “esplodono” i temporali in Lombardia : un “mostro” di maltempo incombe su Milano [LIVE] Allerta Meteo – Esplodono violenti temporlai in Lombardia nel primo pomeriggio: piogge torrenziali stanno colpendo l’alta pianura, tra Monza e Como, dove sono caduti fino a 58mm di pioggia e le temperature sono crollate fino a ...

– Esplodono violenti temporlai in nel primo pomeriggio: piogge torrenziali stanno colpendo l’alta pianura, tra Monza e Como, dove sono caduti fino a 58mm di pioggia e le temperature sono crollate fino a ... Allerta Meteo Emilia-Romagna : anche domani possibili rovesci o temporali localmente intensi La protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diffuso un avviso Meteo valido “dalle 00:00 del 12 luglio 2020 fino alle 00:00 del 14 luglio 2020“: “Per la giornata di domenica 12 luglio sono previste ...

rietin_vetrina : Allerta meteo sul reatino per il pomeriggio di domenica 12 luglio - ADM_assdemxmi : RT @dianacomari: Anche questa settimana abbiamo l'allerta meteo - VarazzeMeteo : #AVVISO_METEO_UV_Varazze: livello attuale alto alle 7/12/2020 11:59:37 AM Servizio allerta a cura Varazze Meteo Live - gioicaro : RT @walman1982: Oggi ho fatto un giro al lago, bella giornata nonostante allerta meteo. - RedazioneLaNews : #Milano Maltempo a Milano, previsti temporali forti: scatta l'allerta meteo della protezione civile -