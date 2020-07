Aggredita e insultata Beatrice Ion, giocatrice paralimpica di basket (Di domenica 12 luglio 2020) Beatrice Ion Aggredita e insultata a Roma. La denuncia della giocatrice paralimpica di basket. ROMA – Beatrice Ion Aggredita e insultata a Roma. Come raccontato dal Corriere della Sera, la giovane giocatrice paralimpica di basket ha vissuto momenti terribili nel pomeriggio di domenica 12 luglio 2020 quando un gruppo di persone l’ha offesa e invitata a tornare a casa perché straniera. “Tralasciando le offese che mi ha fatto perché sono disabile – ha detto la ragazza – mi ha detto che siamo stranieri del ca*** e che dobbiamo tornare nel nostro Paese. Non dite che il razzismo in Italia non esiste perché io l’ho vissuto oggi ... Leggi su newsmondo

