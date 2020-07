A Villa Manin Angela Finocchiaro e Daniele Trambusti con Bestia che sei, giovedì 16 luglio (Di domenica 12 luglio 2020) foto Sophia BellinaLa stagione teatrale 2019/2020 di Codroipo, dopo lo stop causa COVID-19, si concluderà all’aperto nella cornice di Villa Manin di Passariano, grazie alla collaborazione tra Comune, Circuito ERT ed ERPAC. Due sono gli appuntamenti che mancano per completare il cartellone: il primo si terrà giovedì 16 luglio alle ore 19 e vedrà salire sul palco di Villa Manin Angela Finocchiaro e Daniele Trambusti con Bestia che sei di Stefano Benni; il reading sostituisce lo spettacolo Ho perso il filo, con protagonista la stessa Finocchiaro, non andato in scena lo scorso 18 marzo. Domenica 2 agosto, sempre alle 19, verrà recuperato l’intenso Con Sorte, ... Leggi su udine20

