​Coronavirus, in Italia 9 morti e 234 nuovi positivi (Di domenica 12 luglio 2020) AGI - Sono 9 le vittime registrate oggi in tutta Italia a causa del coronavirus. Il totale arriva così a 34.954. I nuovi positivi sono 234 per un numero complessivo di 243.061. Cala ancora in numero dei ricoverati . Secondo il bollettino quotidiano della Protezione Civile in ospedale restano ancora 776 persone contro le 826 di ieri. In lieve aumento invece i pazienti in terapia intensiva: 68 contro i 67 di ieri. Anche in questo caso al centro dei numeri la Lombardia che oggi ha registrato due nuovi ricoveri. A livello globale continua a crescere a ritmo sostenuto la diffusione del virus Covid-19, a due giorni dall'ultimo allarme del direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Salute, che venerdì aveva nuovamente invitato il mondo intero a non abbassare la guardia. ... Leggi su agi

