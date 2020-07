Zaniolo esulta sui social: “Sono tornato. Gli uomini sognano più il ritorno che la partenza” (Di sabato 11 luglio 2020) Dopo il ritorno al gol nella gara di questo pomeriggio contro il Brescia, il centrocampista della Roma ha espresso tutta la sua felicità attraverso un post sul suo profilo instagram. Questa l’esultanza di Nicolò Zaniolo con tanto di fotografia con l’esultanza che lo racchiude dopo il 3-0: “Gli uomini sognano più il ritorno che la partenza. I’m back”. https://www.instagram.com/p/CCg70uMKHpY/?utm source=ig web copy link Foto: profilo twitter Roma L'articolo Zaniolo esulta sui social: “Sono tornato. Gli uomini sognano più il ritorno che la partenza” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

itksra10 : RT @forzaroma: #Zaniolo segna e anche #Fedez esulta: “Bentornato” – FOTO #ASRoma - forzaroma : #Zaniolo segna e anche #Fedez esulta: “Bentornato” – FOTO #ASRoma - siamo_la_Roma : ?? La mamma di #Zaniolo esulta per il gol del figlio ?? “Bentornato amore mio, è finito l’incubo” ?? La FOTO e le paro… - forzaroma : La mamma di #Zaniolo esulta: “Bentornato amore mio, è finito l’incubo” – FOTO #ASRoma - apicella57 : RT @andrea_pecchia: I tre punti, i tre gol e la convalescenza che continua. La notizia veramente bella è che il ragazzo sta tornando bene,… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo esulta

ROMA - Un settimana fa, contro il Napoli, era tornato in campo per la prima volta dopo la rottura del crociato subita il 13 gennaio contro la Juventus. Questa sera Nicolò Zaniolo è tornato anche a seg ...Esulta la Roma, esulta il calcio italiano. 175 giorni dopo Nicolò Zaniolo torna in campo in una gara ufficiale di Serie A. (GianlucaDiMarzio.com) Il tecnico: “Rispetto alle ultime due sconfitte siamo ...