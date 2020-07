Zaniolo, che gioia: torna al gol che mancava da 204 giorni (Di sabato 11 luglio 2020) ROMA - Un settimana fa, contro il Napoli, era tornato in campo per la prima volta dopo la rottura del crociato subita il 13 gennaio contro la Juventus. Questa sera Nicolò Zaniolo è tornato anche a ... Leggi su corrieredellosport

Brescia-Roma 0-3 - tra i giallorossi in rete anche Zaniolo Brescia-Roma si sfidano nell’anticipo valido per il 32° turno della Serie A. Finisce 0-3 per gli ospiti, grazie alle reti di Fazio, Kalinic e Zaniolo Finisce 0-3 l’anticipo del 32° turno della Serie A tra Brescia-Roma . I ...

si sfidano nell’anticipo valido per il 32° turno della Serie A. Finisce 0-3 per gli ospiti, grazie alle reti di Fazio, Kalinic e Finisce 0-3 l’anticipo del 32° turno della Serie A tra . I ... Fonseca : “In dubbio Dzeko - è stanco. Zaniolo? Vedremo se potrà fare qualche minuto in più” Paulo Fonseca , tecnico della Roma, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro il Brescia. “Le squadre rimaste in Europa League sono tutte forti. Non dobbiamo pensarci, abbiamo la partita col Siviglia. Se vinceremo ci penseremo ...

Paulo , tecnico della Roma, ha presentato in conferenza stampa la gara di domani contro il Brescia. “Le squadre rimaste in Europa League sono tutte forti. Non dobbiamo pensarci, abbiamo la partita col Siviglia. Se vinceremo ci penseremo ... Esclusiva : Zaniolo-Juve - perché ora si può. Strategia Roma e tempistica Nicolò Zaniolo sta bene a Roma. La Roma mai dovrebbe vendere Zaniolo. Questi sono i due passaggi fondamentali, da tenere a memoria. Però, ci possono essere le eccezioni legate al momento societario, ai problemi di bilancio, a ...

IPibia : #BresciaRoma 1. Ibanez. Un Cribari che ce l'ha fatta 2. Zaniolo. Preparazione H 3. Veretout. Vero tutto. Pure i cavalli sotto al motore - Yle_Formichetti : Voglio affrontare le difficoltà come hai fatto tu. Hai pianto, hai lottato e sei tornato in campo con la naturalezz… - RaiSport : Tris della #Roma al #Brescia A segno #Fazio, #Kalinic e #Zaniolo che torna al gol Leggi la notizia ??… - IlgiallorossoIt : Seconda vittoria consecutiva per gli uomini di Fonseca che in maniera autoritaria si impongono sul Brescia, sconfit… - fabiocrivello : @giovannibrenteg Qualcuno conosceva Zaniolo prima che andasse a Roma? -